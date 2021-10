Sijmen en Minke Baarda 60 jaar getrouwd

wo 13 oktober 2021 17.38 uur

KOLLUMERZWAAG - Wethouder Jelle Boerema bezocht woensdag Sijmen Baarda en Minke Veenstra uit Kollumerzwaag. Zij waren 12 oktober 60 jaar getrouwd. Boerema kwam met een bloemstuk langs om het diamanten echtpaar te feliciteren met deze dag.

De 82-jarige Sijmen Baarda kwam in 1952 wonen in Kollumerzwaag. Het dorp waar de 79-jarige Minke Veenstra werd geboren en opgroeide. Nadat de twee verkering kregen, trouwden ze in 1961.

Sijmen heeft in zijn carrière bij meerdere bedrijven gewerkt. Hij is nog altijd bezig en ontwerpt machines voor bedrijven. In het huwelijk heeft Minke zich ontfermd over de kinderen. Het echtpaar heeft vijf kinderen, twaalf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

FOTONIEUWS