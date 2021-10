Smallingerland pakt drama rond financiën aan

wo 13 oktober 2021 15.10 uur

DRACHTEN - Het drama rond financiën in de gemeente Smallingerland wordt ferm aangepakt. De gemeenteraad zit er de komende vijf maanden bovenop.

Als de verkiezingen op 16 maart 2022 zijn geweest, moet de gemeente een groot deel van de problemen hebben opgelost. De eerste voorzichtige stappen zijn gezet: een nieuwe financieel controller is aangesteld en een ervaren inkoper is al aan het werk, vertelde wethouder Felix van Beek tijdens de vergadering van Het Debat dinsdagavond. Hij hikte aanvankelijk tegen de wensen van de fracties aan, maar ging na een schorsing vlot overstag.

De gemeenteraad krijgt uiterlijk 1 december een plan van aanpak, waarin haarfijn staat omschreven welke verbeteringen burgemeester en wethouders verwachten te zetten. "Neem ons mee op sleeptouw. We willen zien welke koers u vaart om een fundament voor onze opvolgers in de gemeenteraad te leggen", hield Jouke de Jong (ChristeUnie) de wethouder voor. De gemeenteraad was geschrokken van het oordeel van accountantsbureau Deloitte, die meerdere keren zijn goedkeuring aan de jaarcijfers van 2020 had onthouden.

Het oordeel van de accountant was verwoestend. In zijn begeleidende brief schreef Deloitte geen andere gemeente in Nederland te kennen die haar zaakjes zo belabberd voor elkaar heeft. "Het is een signaal met oorverdovend lawaai", aldus De Jong. Vanwege de financiële ondeskundigheid op het gemeentehuis in Drachten is het accountantskantoor diep in de boeken gedoken. De kosten vervijfvoudigden daardoor: van 100.000 naar 500.000 euro. "Buitengewoon zorgelijk", aldus de CU-woordvoerder, "Het positieve resultaat in het uiteindelijke rapport van 2020 oogt mooi, maar het is het resultaat van schuiven met reserves."

Een veeg uit de pan wil de ChristenUnie het college niet geven. Weliswaar zijn burgemeester en wethouders verantwoordelijk, maar tegelijkertijd is de gemeenteraad ook, zo werd dinsdagavond gesteld. ELP en Smallingerlands Belang stemden om uiteenlopende redenen tegen het vaststellen van de jaarcijfers van 2020.

ELP-fractievoorzitter Yntze de Vries wilde dat op het gemeentehuis koppen rollen, maar de meerderheid voelt daar niet voor. Alle raadsfracties erkennen dat de ambtenaren hard hebben gewerkt om zaken te verbeteren. "Dag en nacht zijn ze bezig geweest, maar de nood is hoog. Ambtenaren gaan nu voortvarend aan de slag om de problemen op te lossen", aldus De Jong (CU).

De meerderheid oordeelt dat de zorgen nog niet zijn weggenomen. De raadsleden vinden dat het college van burgemeester en wethouders de zaken serieus moeten aanpakken en niet mag verwachten dat het op termijn wel goed komt. De problemen op de afdeling financiën van het Drachtster gemeentehuis spelen al veel langer. Ondanks herhaalde toezeggingen is de afgelopen jaren niets verbeterd. ELP-fractievoorzitter De Vries hield de andere raadsleden voor dat zijn partij al jarenlang heeft gewaarschuwd. CU'er De Jong wees hem er fijntjes op dat de ELP daarin niet de enige is geweest.

Het advies van accountantskantoor Deloitte sloeg als een bom in op het gemeentehuis van Smallingerland. CDA’ster Corrie Ponne zei 'verbaasd en geschokt' te zijn. "De gemeente is door het ijs gezakt. Het is zorgelijk dat we hetzelfde beeld als vorige jaren zien. Al in 2019 kregen we de waarschuwing".

Ron van der Leck (D66) beaamde dat "we zeker steken hebben laten vallen. De oorzaak ligt aan de onderbezetting op de afdeling financiën". "Als gemeenteraad mogen we ons ditzelf ook aanrekenen", vond Peter Lesterhuis van GroenLinks. "It is wichtich dat wy wer út dizze dip komme", adviseerde FNP-raadslid Durk Oosterhof.

"We moeten poetsen. Ja, dat lijkt me goed", reageerde burgemeester Jan Rijpstra op een opmerking uit de raad, die gerelateerd is aan een bekend gezegde. Wethouder Felix van Beek vertelde dat het college en de ambtenaren allang aan een gedegen plan werken. Op een vraag van de raadsleden reageerde hij met de opmerking dat het plan 'alleen nog in de hoofden zit'. Een motie om de plannen uiterlijk 1 december op papier te zetten en de raad daarover te informeren hoefde van hem niet, maar daar dacht de raad anders over.

Veiligheidsproblemen op het gebied van IT, waarover Deloitte in zijn rapport repte, hebben betrekking op nieuwe software. Nog niet alle gebruikers hebben de juiste rechten toegewezen gekregen. Daar wordt nu ook aan gewerkt.