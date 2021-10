Overbodige ChristenUnie-motie toeslagouders van tafel

wo 13 oktober 2021 15.10 uur

DRACHTEN - Een overbodige motie van de ChristenUnie over de toeslagenaffaire leidde er mede toe dat de raadsvergadering in Smallingerland een latertje werd. Anita Merkus pleitte daarin voor het vlot kwijtschelden van de schulden van toeslagouders, zodra de Tweede Kamer de wet daarvoor aanneemt.

ELP-raadslid Wally Postma-Velsen wees haar er fijntjes op dat de gemeenteraad een dergelijk besluit al in juli dit jaar had genomen. Merkus trok daarop de motie in.

Voordat de ChristenUnie-fractie overstag ging, moest wethouder Bert Westerink wel uitgebreid uit het eerder genomen besluit citeren. Toen nog was er een schorsing nodig om de ingediende motie en het besluit van juli te vergelijken. De 28 toeslagouders in Smallingerland kunnen rekenen op de steun van de gemeente. Zodra de Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen wordt ingevoerd, worden ook al hun schulden kwijtgescholden. Dat zal naar verwachting per 1 januari 2022 zijn.