Sterk Heiwerken breidt uit op eigen locatie

wo 13 oktober 2021 13.50 uur

DRACHTEN - Sterk Heiwerken in Drachten breidt op eigen locatie uit. De verouderde kantoren aan De Steven worden door nieuwbouw vervangen. Tegen de grote lashal aan komt een nieuw gebouw voor de technische dienst.

Directeur en eigenaar Peter van Halteren gaf dinsdag toelichting op de plannen tijdens de bijeenkomst van Het Plein van de gemeenteraad van Smallingerland. Over twee weken neemt de raad een besluit.

De nieuwbouw hoeft niet op het gasnet te worden aangesloten. Op het dak van de nog uit te breiden lasloods en de nieuwbouw komen zonnepanelen. De uitbreiding heeft volgens de gemeente geen effect voor omwonenden, die minimaal op de vereiste honderd meter afstand wonen. Een aantal te kappen bomen in een groenstrook naast het terrein wordt vervangen door nieuwe aanplant.

Het 135 jaar oude familiebedrijf heeft ook vestigingen in Eemnes en Bremerhaven. Zo’n honderd mensen werken er, waarvan 55 in Drachten met 35 medewerkers op kantoor en in de buitendienst de andere twintig personeelsleden.