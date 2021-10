Vier kinderen melden zich bij politie voor brandstichting

di 12 oktober 2021 16.03 uur

TWIJZELERHEIDE - Vier kinderen hebben zich gemeld bij de politie. Ze zijn verantwoordelijk voor de brandstichting in een speeltuin in Twijzelerheide. Diverse speeltoestellen raakten hierdoor beschadigd. De brand was korte tijd in de wijde omgeving te zien.

Terwijl de brandweer het vuur doofde, startte de politie een onderzoek naar de brandstichting. "Uiteindelijk bleken na onderzoek 4 kinderen verantwoordelijk te zijn voor de brand. Zij hebben zichzelf gemeld bij de politie. De schade zal geregeld worden tussen de gemeente en de ouders van de daders." zo laat de politie weten.

Het zou gaan om kinderen van ongeveer 11 jaar oud. Met papier waren ze naar de speeltuin gegaan om brand te stichten.