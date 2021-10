Diamanten huwelijk voor echtpaar Boukes-Buma

di 12 oktober 2021 15.09 uur

KOOTSTERTILLE - Op dinsdag 12 oktober is het 60 jaar geleden dat Nolle Boukes en Beeuw Boukes-Buma uit Kootstertille elkaar het ja-woord gaven. Burgemeester Oebele Brouwer bezocht het echtpaar op hun trouwdag om ze te feliciteren met dit bijzondere jubileum.

De heer Boukes werd op 29 september 1935 geboren in Ruigahuizen. Mevrouw Boukes-Buma zag het levenslicht op 15 december 1938 in IJlst. Het stel leerde elkaar kennen tijdens een uitwisseling van jongeren van het kerkelijk jeugdwerk van Balk en Terzool. Het echtpaar Boukes-Buma kreeg drie kinderen: een zoon en twee dochters en inmiddels is de familie uitgebreid met acht kleinkinderen.

De heer Boukes werkte als metaal- en constructiewerker bij Machinefabriek Hubert in Sneek. Hier vestigde het jonge paar zich nadat ze in het huwelijk traden. Ze verhuisden van Sneek naar Kootstertille toen de heer Boukes werd aangesteld als leermeester op de bedrijfsschool van Stertil.

Met het sluiten van de bedrijfsschool verdween zijn baan en ging hij verder bij Stertil als werkvoorbereider. Dit werk heeft hij tot aan zijn pensionering met veel plezier gedaan.

Mevrouw Boukes werkte voor haar trouwen als huishoudelijke hulp. Zoals gebruikelijk in die tijd stopte ze daarmee toen ze in het huwelijk trad en nam ze de zorg voor de huishouding en het gezin op zich.

Vanaf het begin dat echtpaar Boukes in Kootstertille kwam wonen hebben zij zich op allerlei fronten ingezet voor de opbouw en de verdere ontwikkeling van de Gereformeerde kerk in Kootstertille. Andere hobby’s van de heer Boukes waren voetbal, wandelen, fietsen en puzzelen. Ook kan hij goed omgaan met computers. Mevrouw Boukes was lange tijd lid van het kerkelijk zangkoor en mag nog graag puzzelen.

Het echtpaar Boukes woont nog zelfstandig en in goede gezondheid in Kootstertille. Het 60-jarig huwelijksfeest vieren ze samen met hun kinderen, kleinkinderen en naaste familieleden.

