Brandende container geblust door brandweer

di 12 oktober 2021 08.35 uur

DRACHTEN - In de nacht van maandag op dinsdag is er een container - gevuld met hout - in brand gestoken op een bedrijventerrein aan de Hemmen in Drachten. De bluslieden werden om 00.18 uur opgeroepen.

Iemand die in een caravan op het terrein slaapt, heeft de brand opgemerkt. Toen hij de brand ontdekte heeft hij iemand zien wegrennen. De brandweerlieden wisten de brand snel onder controle te krijgen. 16 Augustus werd de container ook al in brand gestoken.