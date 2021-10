Ruim 300 bezoekers op Feanster Music Night

ma 11 oktober 2021 11.45 uur

SURHUISTERVEEN - Ruim driehonderd bezoekers hebben zaterdagavond volop genoten van het zeer gevarieerde muziekprogramma van de Feanster Music Night in Surhuisterveen. De organisatie is uitermate tevreden: onze bezoekers een fijn avondje uit geven met een heerlijk stukje muziek, dat is ons doel. "Dit was echt de mooiste editie die ik heb meegemaakt", zo luidde een veelzeggende reactie uit het publiek.

De muziekavond gaat van start met Toccata van Johan Sebastian Bach op het kerkorgel, een van de basisinstrumenten tijdens de muziekavonden. Het klassieke nummer gaat vloeiend over in het hardrocknummer Radar love van Golden Earring. Vervolgens wordt het programma afgewisseld door meezing nummers zoals als Missisippi en Ring of Fire, maar ook is er ruimte voor luisterliederen als Danny Boy en Roller Coaster.

Het publiek laat zich klappend en meedeinend in sneltreinvaart meeslepen door een variété van muziek. Het programma kent een blok dat terugblikt op de voorgaande vier edities. Toppers als Music van John Miles en Rio van Maywood passeren daarin nog eens de revue. Een blokje over vrijheid kent vrolijke nummers als Una paloma Blanca en Laat de zon in je Hart.

Een van de toppers van de avond is toch wel het nummer Sound of Silence in de versie van Henk Poort vertolkt door Aan. De Feanster zanger heeft zijn basstem hard moeten laten werken om het hoge octaaf in dit lied te bereiken, maar daarmee verscheen op vele armen in het publiek kippenvel. “Dit was echt genieten van muziek”, aldus een van de reacties tijdens de afterparty in het naastgelegen zalencentrum na de optredens in De Flambou.

Tijdens deze afterparty konden de schor gezongen kelen behoorlijk gesmeerd worden. “Wat een talent hebben deze muzikanten, zangers en zangeressen uit de omgeving van Surhuisterveen”, zo liet het publiek zich vol lof over muziekmakers uit. Ook het samenspel van voorprogramma en afterparty zien de bezoeker van de Feanster Music Night als geweldig.

Dat het muziekfestijn rond middernacht op het hoogtepunt moest stoppen vanwege de corona maatregelen werd even gezien als teleurstelling, maar hiervoor was ook alom begrip. “We hebben een fantastische avond gehad. Fijn dat we weer eens zo’n feest mochten beleven, hier waren we echt weer eens aan toe.”