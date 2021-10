Jacob de Vries uit Blije Nederlands kampioen Stockcar F1

ma 11 oktober 2021 11.37 uur

BLIJE - Op zondag 10 oktober werd in het Noord Hollandse St. Maarten het Nederlands kampioenschap Stockcar F1 verreden. Onder het toeziend oog van zo'n 3500 toeschouwers wist Jacob de Vries uit Blije zijn 100 concurrenten in de finale te verslaan in een felle strijd.

Wybe de Vries uit Hantum was lang een felle tegenstander en geducht concurrent, maar een spin in de herstart wierp hem ver terug. Uiteindelijk wist de Hantumer nog als 4e te finishen, net buiten het podium.

Ervaren rot Willem de Boer besloot na 39 jaar racen dat het genoeg was en reed zijn laatste wedstrijd. Hij werd op het circuit gehuldigd door zijn team en de organisatie.