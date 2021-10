Testlocatie GGD verhuist naar Fries Congrescentrum

ma 11 oktober 2021 10.40 uur

DRACHTEN - De testlocatie van GGD Fryslân voor het coronavirus verhuist binnen Drachten van de Eikesingel 62 naar het Fries Congrescentrum aan de Oprijlaan 3. Hier is de vaccinatielocatie van de GGD sinds 1 maart dit jaar ook gevestigd.

De testlocatie krijgt een aparte in- en uitgang. Vanaf dinsdag 12 oktober staan de eerste testafspraken gepland op de nieuwe locatie.

De GGD was al langere tijd op zoek naar een nieuwe locatie in Drachten. Directeur van GGD Fryslân, Margreet de Graaf, is blij met deze nieuwe plek: "Deze locatie kunnen we - net als die in Leeuwarden - inzetten voor testen én vaccineren. Weliswaar gescheiden door flexibele compartimenten. Zodat we wat betreft ruimte kunnen opschalen naar méér testen of juist méér vaccineren. Wat de situatie op dat moment van ons verlangt."

De testlocatie in Drachten beschikt over vier teststraten. Om zicht te houden op het virus test de GGD mensen met klachten en personen die in nauw contact zijn geweest met iemand met corona. Dit gebeurt met PCR-testen. Deze zijn het betrouwbaarst. Op dit moment test GGD Fryslân ruim 5000 mensen per week, verspreid over vijf locaties. Naast Drachten gebeurt dit in Heerenveen, Leeuwarden, IJlst en Kollum.

De testlocatie in Drachten is alleen geopend op afspraak (via coronatest.nl, 0800-1202 of voor zorg- en onderwijsmedewerkers 0800-8101). Hoe lang deze en andere testlocaties nodig zijn, hangt af van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.