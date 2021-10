Gestolen motor na drie dagen weer terecht

ma 11 oktober 2021 10.30 uur

DRACHTEN - Een gestolen motor is weer terecht. De Kawasaki Z650 uit 2018 werd donderdag in Gorredijk gestolen. Hoe de politie de motor op het spoor kwam, blijft onbekend. Hij is in elk geval weer gevonden.

De motor werd zondagavond aangetroffen in een schuurtje aan De Wetering in Drachten. Omdat het voertuig gestolen was, heeft de politie de motor in beslaggenomen. Gezien het onderzoek kon de politie maandag verder niets melden over de zaak. Er is niemand aangehouden en de motor is door een berger weggebracht.

De gedupeerde liet vorige week op social media weten dat de gestolen motor waarschijnlijk in een wit busje met aanhangwagen was meegenomen. Een garagedeur was geforceerd waarna de motorfiets buit werd gemaakt.

Kruisje op garagedeur

Opvallend detail was dat de gedupeerde eigenaar na de diefstal een gekraste kruis op de metalen garagedeur aantrof. Ze deelde dit ook op social media. Mogelijk heeft deze markering iets te maken met de diefstal.