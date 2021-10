Woningbrand geblust in Drachten

ma 11 oktober 2021 00.35 uur

DRACHTEN - In een woning aan de Ietje Kooistrastraat in Drachten brak zondagnacht even na middernacht brand uit. De politie, de brandweer van Drachten en een ambulance zijn ter plaatse gekomen bij de woningbrand.

Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook uit de woning. De brandweer heeft na aankomst een binnenaanval uitgevoerd om het vuur te doven. De brand was ontstaan in de keuken.

Het ambulancepersoneel heeft de bewoonster opgevangen. Ze raakte uiteindelijk niet gewond. bij de brand. Alle ramen en deuren zijn na het bluswerk opengezet om de woning te ventileren. Ook is nog een kat uit het huis gered.

