WoonDeko, de plek voor sfeervolle woonaccessoires

zo 10 oktober 2021 19.26 uur

DRACHTEN - De 19-jarige Remco uit Drachten is sinds kort begonnen met zijn online homestore WoonDeko.nl. Van jongs af aan is hij al bezig met het verkopen van woon- en tuinaccessoires.

Remco wil graag zijn passie uitbreiden en een groter publiek bereiken. Door het opzetten van een online homestore, hoopt Remco zijn doelen te kunnen behalen. Ook staat bij Remco de klant altijd op nummer 1.

Aanbod

Wookdeko.nl is jouw favoriete plek voor gezellige en sfeervolle woonaccessoires. In de website vind je leuke woondecoratie. Of je nou op zoek bent naar fleurige tuindecoratie, mooie manden of verlichting WoonDeko heeft het in huis!

Advies

Bij vragen of advies over producten kunt u ook altijd bij WoonDeko terecht! En niet te vergeten! "De maand oktober hebben wij 20% korting op ons gehele assortiment."

Link www.wookdeko.nl

FOTONIEUWS