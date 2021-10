Jongeman is sleutels kwijt, scooter in beslaggenomen

zo 10 oktober 2021 11.40 uur

DRACHTEN - Een jongeman uit Heerenveen moest zaterdagavond zijn scooter inleveren bij de politie. De man werd omstreeks 21.00 uur door agenten gecontroleerd op de Vogelzang in Drachten.

De agenten besloten op een zeker moment de scooter in beslag te nemen terwijl de jongeman zelf niets strafbaars had gedaan. Het sleuteltje van de buddy van de scooter was namelijk plotseling verdwenen toen agenten een kijkje in de buddy wilden nemen. Er bestond een vermoeden dat daarin drugs lag.

Omdat de scooter niet in een politiebusje paste, is het voertuig later met een politiebusje en een kar opgehaald en overgebracht naar het bureau. De politie is een onderzoek gestart en kon zondag (nog) niet laten weten of er ook wat is aangetroffen in de buddy.

