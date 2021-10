Auto rijdt door na aanrijding met voetgangster

zo 10 oktober 2021 00.45 uur

SURHUISTERVEEN - Een 57-jarige vrouw uit de gemeente Achtkarspelen is zaterdagavond door een automobilist aangereden bij It Jachtfjild aan de Blauhusterwei bij Surhuisterveen. De vrouw werd door een automobilist geraakt die vervolgens doorreed.

Zowel de politie als ambulance werden om 23.40 uur gealarmeerd voor de aanrijding. Op dat moment was nog onduidelijk wie de auto had bestuurd. De vrouw is onderzocht door het ambulancepersoneel. Ze kwam met de schrik vrij.

De politie liet zondagochtend weten dat de bestuurder van de auto 's nachts niet meer is aangetroffen.