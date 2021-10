Brand bij Hotel Dolores op Ameland

za 09 oktober 2021 22.52 uur

HOLLUM - Er is zaterdagavond brand uitgebroken in Hotel Dolores in Hollum op Ameland. Meerdere eenheden werden opgeroepen voor de brand. De eerste brandweerploeg werd om 22.26 uur gealarmeerd.

De brandweer liet weten dat het zou gaan om een dakbrand. Deze brand is mogelijk ontstaan via de keuken. Er waren zo'n 40 mensen in het hotel aanwezig.

Even voor 23.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Er is daarna ingezet op de verdere doorverkenning van de kamers. Door de snelle inzet is volgens de brandweer erger voorkomen. Er is een nazorgtraject opgezet voor de opvang van de gasten van het hotel.