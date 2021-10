Scooterrijder en fietser frontaal in botsing

za 09 oktober 2021 22.47 uur

SUMAR - Op het fietspad langs de Van Harinxmaweg bij Sumar kwamen zaterdagavond een scooterrijder en een fietser met elkaar in botsing. De frontale botsing vond omstreeks 21.45 uur plaats ter hoogte van Sonac.

Zowel de politie als ambulance kwamen ter plaatse. De scooterrijder raakte bij het ongeval gewond. Hij werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Omdat een blaastest positief uitpakte, gingen agenten mee om in het ziekenhuis ook een bloedproef te laten afnemen.

De jongen op de fiets is door zijn ouders opgehaald. Op advies van het ambulancepersoneel zullen ze langsgaan bij de huisartsenpost. Mogelijk heeft de jongeman een breuk in zijn pols opgelopen.

De forensische opsporing verkeer is tevens ter plaatse gekomen om een onderzoek in te stellen naar de exacte toedracht van het ongeval.

