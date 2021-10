1500 euro schade bij inbraak biljartzaal in Buitenpost

za 09 oktober 2021 21.17 uur

BUITENPOST - Bij een inbraak in de nieuwe biljartzaal op het sportcomplex de Swadde in Buitenpost is voor zo'n 1500 schade ontstaan. Eén van de vrijwilligers van de club ontdekte zaterdag de inbraak. De deur stond open en was met geweld opengebroken.

De Biljartclub Buitenpost is sinds begin 2021 gevestigd op deze nieuwe plek en er wordt het hele jaar al hard gewerkt om het nieuwe onderkomen te realiseren. Het is de bedoeling dat er vanaf januari 2022 gebiljart kan worden in een volledig energie-neutraal gebouw met 4 biljarts.

De inbraak is een flinke dreun voor de club. Naast de beschadigde deur zijn er ook gereedschappen van de club en vrijwilligers buitgemaakt. De club schat de schade op zo'n 1500 euro. Doordat het gebouw nog in aanbouw is, dekt de verzekering de schade niet en blijft de biljartclub met een grote schadepost zitten.