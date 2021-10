Kapotte CO-melder, brandweer rukt uit

za 09 oktober 2021 18.40 uur

BUITENPOST - De brandweer van Buitenpost rukte zaterdag aan het einde van de middag uit voor een melding in Buitenpost. Er was even voor 18.00 uur een CO-melder afgegaan in een woning aan de Nyckle Haismastraat.

Al snel werd duidelijk dat de melder defect was. Het apparaat was gaan piepen. De brandweer wist de oorzaak snel te vinden en kon daarna weer terugkeren naar de kazerne.