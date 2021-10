'Dokkumer sluis moet weer bevaarbaar worden'

za 09 oktober 2021 17.40 uur

DOKKUM - Bij de Noordervaartsluis in Dokkum zijn zaterdag zo'n 70 handtekeningen overhandigd aan wethouder Jelle Boerema van de gemeente Noardeast Fryslân. Doel van de handtekeningenactie is om de sluis bevaarbaar te maken.

Als de sluis weer in werking wordt gesteld kunnen boten vanuit Dokkum doorvaren naar de dorpen Aalsum, Wetsens, Hantumhuizen, Oosternijkerk, Nes Wierum, Moddergat en Ternaard. Vroeger was dit ook gewoon mogelijk.

Bagger

Douwe Streekstra van de projectgroep 'Skip yn ús fearten' gaf aan dat de hengelsportvereniging Dokkum in opdracht van de gemeente vijf jaar geleden was begonnen met het doen van metingen van Holwerd tot aan Paesens. Er zijn ondertussen al enkele stukken gebaggerd o.a. bij Oosternijkerk, Wierum en Ternaard. Er zit alleen nog veel baggerspecie in de Ealsumer Feart.

Vaart trekt toeristen

Om de route bevaarbaar te maken moeten er naast het baggeren van de Ealsumer Feart ook twee duikers in de Ealsumer Feart worden verhoogd. Dit geeft vele mogelijkheden voor toeristen maar zeker ook voor de eigen inwoners van Noardeast-Fryslân. Zo zou er bijvoorbeeld een rondvaartboot met toeristen naar De Stoepa in Hantum kunnen varen.

De wethouder nam de handtekeningen in ontvangst die door Johan Dijkstra in een maaiboot over het water werden aangevoerd.

In gesprek

De wethouder gaf aan dat er met de sluis na vijf jaar nog niet zoveel is gebeurd en nodigt de werkgroep uit om op het gemeentehuis in gesprek te gaan met de beleidsambtenaren om stappen te zetten. Boerema ziet hier een kans voor de inwoners en voor het toerisme.

