Twee mensen gewond bij botsing in Siegerswoude

vr 08 oktober 2021 17.40 uur

SIEGERSWOUDE - Twee personen zijn vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Binnenwei (N917) bij Siegerswoude. De aanrijding vond plaats toen de bestuurder van een bestelbusje wilde afslaan naar een bedrijf. De bestelbus kwam omstreeks 17.05 uur in botsing met een Fiat.

De hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen voor de eerste hulpverlening. Een vrouw, die in de auto zat, raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een man is ook meegegaan met deze ambulance. De man uit het bestelbusje liep een hoofdwond op.

Tijdens de afhandeling was de weg afgesloten voor het verkeer. Via een parkeerterrein en het fietspad konden auto's nog wel stapvoets passeren.

