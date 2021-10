Celstraf voor Poolse dief met voorkeur voor elektrische fietsen

vr 08 oktober 2021 15.54 uur

HAULERWIJK - GRONINGEN (ADP) - Een 30-jarige man uit Polen is voor het stelen van vele (elektrische) fietsen en gereedschap in Noord-Drenthe, Groningen en Friesland veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden. Vanaf augustus 2020 rolden de aangiftes van fietsendiefstallen bij de politie binnen. Ook werden diverse autoinbraken gemeld en was iemand bestolen van zijn witte bestelbus.

De agenten kwamen in maart van dit jaar bij een recreatiewoning in Norg, omdat er was geklaagd over geluidsoverlast. Zij zagen e-bikes en fietsen in de tuin staan. Die stonden niet op slot en de sleuteltjes ontbraken.

Camerabeelden

Bij de woning stond ook de gestolen witte bestelbus. Het huisje werd bewoond door de 30-jarige Pool en zijn vriendin. De man droeg een jas met een bedrijfslogo: ook gestolen. De witte bus en de bedrijfsjas stonden ook op de camerabeelden die waren gemaakt van de fietsendiefstallen. De fietsen werden op klaarlichte dag in winkelcentra in het busje getild. De man sloeg onder meer toe in Tolbert, Haulerwijk, Eelde, Leek en Groningen

Onverschillig

"Een ogenschijnlijk onverschillige dief", zei de rechter. Die vond dat de Pool geen respect toonde voor andermans eigendommen. "Hij handelde uit eigen financeel gewin", zei de rechter. De Pool is sinds 2016 veelvuldig veroordeeld voor diefstallen en heling. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 21 maanden cel tegen de man. De rechter kwam tot een lagere straf, omdat die minder bewezen vond.