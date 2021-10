'Mishandeling was combinatie van testosteron, alcohol en haantjesgedrag'

vr 08 oktober 2021 13.35 uur

LEEUWARDEN - Een 18-jarige inwoner van Oentsjerk, die betrokken is geweest bij een geweldsincident in de Prinsentuin in Leeuwarden, waarbij een jongen bewusteloos werd geschopt, is wegens openlijke geweldpleging veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. De man moest vrijdag voorkomen op de rechtbank in Leeuwarden.

"Testosteron, alcohol en haantjesgedrag"

Het gewelddadige voorval was volgens officier van justitie Tjerk Buma "een combinatie van testosteron, alcohol en een vleugje haantjesgedrag". De verdachte was op 13 mei met een groepje vrienden in de Prinsentuin, na een gezellig middagje binnenstad. Het liep uit de hand toen de vriendengroep een ander groepje jongeren tegen het lijf liep. Na wat geroep en geduw over en weer vielen er klappen.

Bewusteloze slachtoffer met bier overgoten

De verdachte belandde op de grond, met een jongen bovenop hem. De andere jongen kreeg van iemand uit de vriendengroep een trap tegen het hoofd. Terwijl de jongen bewusteloos op de grond lag, had de Oentsjerker hem tegen de schouder geschopt. Iemand anders goot vervolgens nog bier over het bewusteloze slachtoffer.

Slachtoffer werd wakker in ziekenhuis

Beelden van de mishandeling werden vrijdag op de zitting van de politierechter getoond. Ze duurden maar 8 seconden, maar het slachtoffer kon er niet naar kijken. Hij verliet de zaal terwijl het filmpje werd afgespeeld. Na de mishandeling was hij wakker geworden in het ziekenhuis, hij dacht dat hij nog in de Prinsentuin was. Hij had onder meer een hersenschudding en gekneusde ribben aan de incident overgehouden.

Slachtoffer was "doodsbenauwd"

De verdachte was volgens verschillende getuigen provocerend bezig geweest. Hij zou zich vervelend hebben gedragen en mensen dingen hebben nageroepen. Hij wilde tussenbeide komen toen zijn vrienden ruzie kregen, maar belandde door de klap van het latere slachtoffer op de grond. Op het moment dat hij en de andere jongen op de grond lagen, was hij volgens eigen zeggen "doodsbenauwd".

Noodweersituatie

Hij had de jongen geschopt, maar wist eigenlijk niet wat hij deed, opperde advocaat Tjalling van der Goot. De raadsman stelde dat er sprake was van een noodweersituatie en dat zijn cliënt moest worden vrijgesproken. Rechter Willem Sikkema vond dat er geen sprake was van noodweer. "Er zijn sterke aanwijzingen dat u het uit een soort boosheid heeft gedaan".

Rechter houdt rekening met de rol van het slachtoffer

Bij het bepalen van de straf hield de rechter rekening met de jeugdige leeftijd van de verdachte, hij was destijds net 18, en hij had een blanco strafblad. En de rol van het slachtoffer telde mee: hij had als eerste geslagen. De Oentsjerker moet 100 uur gratis werken, de officier had een werkstraf van 150 uur geëist. De verdachte moet aan het slachtoffer 1000 euro smartengeld betalen, plus bijna 400 euro voor materiële kosten. De jongen die het slachtoffer bewusteloos heeft geschopt moet zich nog voor de meervoudige kamer verantwoorden.