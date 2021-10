Feanster gaat auto met ijzeren buis te lijf: werkstraf en rijontzegging

do 07 oktober 2021 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Surhuisterveen (28) was boos dat hij van zijn ex-vriendin geen geld kon krijgen om hondenbrokken te kopen. De man ging de auto van de vader van de ex te lijf met een stalen buis, bedreigde omstanders en hij zou iemand hebben mishandeld.

De man werd donderdag bij verstek door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf en een rijontzegging.

Melding van overlast

Het incident vond plaats op 18 maart op de Wâlddyk in Westergeest. De politie kreeg een melding dat iemand overlast veroorzaakte. De verdachte had met een ijzeren buis op de auto geslagen en ook een man had klappen gekregen. Een andere man werd achternagezeten door de verdachte.

Bereid de schade te betalen

De man had speed gebruikt bleek uit een bloedtest. Hij was in een auto gekomen. Behalve dat hij onder invloed had gereden, was zijn rijbewijs ook nog ongeldig verklaard. Later zei hij tegen de politie dat hij geëmotioneerd was geweest en bereid was de schade te betalen.

“Vervelende feiten”

De officier van justitie eiste een werkstraf van 100 uur, een voorwaardelijke celstraf van een maand en een rijontzegging van zes maanden. De politierechter legde een hogere werkstraf op: 140 uur en een week cel voorwaardelijk, plus de geëiste rijontzegging. De rechter sprak van “vervelende feiten”. Ze bepaalde dat de Feanster 300 euro aan de eigenaar van de auto moet betalen.