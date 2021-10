Boze vrachtwagenchauffeur gaat directeur en planner te lijf

do 07 oktober 2021 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 52-jarige Leeuwarder was witheet toen hij van zijn werkgever, een transportbedrijf in Drachten, niet vrij kon krijgen om bij de dokter bloed te prikken. De man ging in augustus vorig jaar zowel de planner als de directeur van het bedrijf te lijf.

Rode striemen in de nek

De directeur en de planner kregen beide klappen van de Leeuwarder, die als chauffeur bij het bedrijf in dienst was. Een van de mannen had de rode striemen in de nek omdat de verdachte hem bij de keel had gegrepen. Uiteindelijk slaagde een vrouwelijke medewerkster erin de man tot bedaren te brengen.

Verhaaltje verzonnen

Donderdag op de zitting van politierechter Brigitte Hammerle zei hij dat de verklaringen van de directeur, de planner en een paar getuigen niet klopten. Hij zou de mannen alleen tegen een muur hebben geduwd omdat ze hem aanvielen. Vervolgens hadden ze met z’n allen een verhaaltje verzonnen om van hem af te komen. “Het zijn geen eerlijke mensen”, aldus de verdachte.

“Een heel sterk verhaal”

Officier van justitie Rein Meinderts vond het scenario dat de Leeuwarder schetste niet geloofwaardig. “Dit is wel een heel sterk verhaal”, opperde de officier. Bovendien wezen de verwondingen van een van de mannen erop dat de verdachte hem stevig bij de nek had gegrepen. Ook was de kleding van de mannen beschadigd geraakt.

Aangifte verdachte geseponeerd

“U hebt een verkeerde keuze gemaakt door op deze wijze voor uw belangen op te komen. U had op een andere manier uw recht moeten halen”, zei Meinderts. Hij eiste een voorwaardelijke boete van 750 euro met een proeftijd van twee jaar. De rechter vonniste overeenkomstig. De chauffeur kreeg ontslag. Hij had ook aangifte gedaan van mishandeling, die zaak is door het Openbaar Ministerie geseponeerd.