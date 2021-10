Toename fietsdiefstallen in Dokkum

do 07 oktober 2021 15.06 uur

DOKKUM - Het aantal gestolen fietsen nam in de afgelopen weken een toevlucht. De politie waarschuwt nu mensen. De diefstallen vonden vooral plaats bij treinstations en bushaltes.

"Vooral in Dokkum en Hallum zien wij een duidelijke toename van het aantal diefstallen. Daar wordt door ons uiteraard onderzoek naar gedaan." zo laat de politie weten. Afgelopen zaterdagmiddag werd nog een herenfiets gestolen uit een achtertuin van een woning in Dokkum.

Misdaad in je straat

Gedupeerden kunnen aangifte doen bij de politie. Ook is het mogelijk om een melding te doen in de WâldNet-rubriek 'Misdaad in je straat'. Op deze manier worden nog meer mensen op de hoogte gesteld van de diefstal.