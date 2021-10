Verdachte: ik dacht dat harddrugs snoepjes waren

do 07 oktober 2021 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 41-jarige inwoner van Beverwijk, die op 4 september vorig jaar in de Hema in Drachten werd betrapt op het bezit van cocaïne en xtc-pillen, is door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur. Hij moest zich donderdag verantwoorden op de rechtbank in Leeuwarden.

Geprepareerde tas

De politie hield de verdachte in de gaten na een melding van de Mediamarkt dat er in de winkel iemand zou lopen met een speciale tas die geprepareerd zou zijn om diefstallen te plegen. De politie kwam en zag de Beverwijker, die voldeed aan het signalement.

Plastic zakje weggegooid

Toen de man de agenten zag, versnelde hij zijn pas en liep hij bij de Hema naar binnen. Daar pakte een agent hem bij zijn rugzak vast. Op hetzelfde moment zag de agent dat de man een plastic zakje weggooide. In het zakje zaten de drugs.

Zwijgrecht

De Beverwijker beweerde dat hij het zakje op straat had gevonden, hij dacht dat er snoepjes in zaten. Op de vraag van de rechter waarom hij het zakje dan had weggegooid terwijl er alleen snoepjes in zaten, kwam geen antwoord. De man beriep zich sowieso op zijn zwijgrecht.

Politie goed gehandeld

Volgens zijn advocaat was de aanhouding door de politie onrechtmatig geweest en moest zijn cliënt worden vrijgesproken. Daar was de rechter het niet mee eens. De politie had volgens de rechter wel degelijk goed gehandeld en de Beverwijker had zich verdacht gedragen. De man is vaker in aanraking met Justitie geweest voor overtreding van de Opiumwet.