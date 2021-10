'Zand erover': Windgroep mag sporthal De Drait bouwen

do 07 oktober 2021 10.27 uur

DRACHTEN - De nieuwe sporthal De Drait in Drachten wordt gebouwd door de Windgroep. Het gemeentebestuur heeft geen moeite om met het bedrijf in zee te gaan ondanks de rol en opstelling die het Drachtster bedrijf in het verleden heeft gespeeld omtrent de heropening van de Drachtstervaart. In 2015 werden zelfs alle overeenkomsten door de gemeente ontbonden omdat het Wind-concern haar verplichtingen niet na kwam.

D'66 vroeg onlangs het college van B&W van Smallingerland om opheldering. Het college liet de politieke partij weten dat zij op de hoogte is van dit dossier maar dat zij dit geen rol liet spelen bij de aanbesteding en gunning van de nieuwe sporthal.

"Voor het dossier heropening Drachtstervaart is een schikking getroffen met de Windgroep, waarover de gemeenteraad bij brief van 12 februari 2019 is geïnformeerd. Daarmee is dat dossier voor het college gesloten."

In de aanbesteding van de nieuwbouw van sporthal De Drait kwam de inschrijving van de Windgroep als beste naar voren en daarom is de opdracht gegund aan de Windgroep.