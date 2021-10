Verwarde man (29) overgedragen aan hulpverlening

wo 06 oktober 2021 18.01 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân is woensdagmiddag door de politie van straat gehaald. Hij werd omstreeks 13.30 uur aangetroffen op het Cambuurplein in Leeuwarden. Hij vertoonde raar gedrag.

Uit tests kwam naar voren dat de man onder invloed van GHB en alcohol was. Hij is door agenten meegenomen naar het bureau en is daar overgedragen aan de hulpverlening.