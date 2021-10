FeanwÃ¢ldster en Dokkumer veroordeeld voor 'oude' diefstallen

Feanwâldster en Dokkumer veroordeeld voor 'oude' diefstallen

wo 06 oktober 2021 16.05 uur

LEEUWARDEN - Tegen zijn vriendin zei een Feanwâldster (50) dat hij 's nachts met zijn maatje uit Dokkum (25) weg was te darten, in werkelijkheid gingen de twee uit stelen. De rechtbank veroordeelde ze voor een reeks diefstallen tot werkstraffen van 180 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf.

Meer feiten bewezen

Twee weken geleden eiste de officier van justitie 140 uur werken. De rechtbank achtte meer feiten bewezen en kwam tot een hogere straf. Begin 2018 waren de verdachten vaak op pad om diefstallen te plegen. Ze waren niet kieskeurig: ze stalen beelden uit tuinen, braken in bij VV Zwaagwesteinde, pikten hengels onder een carport vandaan, ontvreemdden fietsen, tuinlantaarns, een boottrailer en een buitenboordmotor.

Oplettende hulpverleenster

En ze tankten brandstof met een gestolen pas. De zaak kwam aan het rollen door een opletttende hulpverleenster: die zag op de kamer van de vriendin van de Dokkumer schaduwdoeken liggen die een café in De Westereen als gestolen op Facebook had gezet. De verdachten konden zich, drie jaar na dato, lang niet alles meer herinneren.

"We snoven nogal veel"

Dat had niet alleen te maken met het tijdsverloop, ook hun manier van leven van toen had een negatieve uitwerking op het geheugen. De twee waren in 2018 stevige drugsgebruikers. "We snoven nogal veel", had de Feanwâldster gezegd. Ze stalen om hun drugsgebruik te bekostigen. De Dokkumer komt onder toezicht van de reclassering. Hij moet een behandeling ondergaan en hij moet meewerken aan middelencontroles.