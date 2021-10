Omstanders schieten te hulp bij auto in de sloot

di 05 oktober 2021 16.04 uur

SUMAR - Een automobiliste uit Eastermar is dinsdag met haar auto uit de bocht gevlogen op de Van Harinxmaweg bij Sumar. De auto kwam in de naastgelegen sloot tot stilstand.

Meerdere omstanders schoten gelijk te hulp. Met een ladder werd een brug gemaakt naar het dak van de auto. Beide dames zijn vervolgens geholpen naar de kant. Ze liepen wel een nat pak op.

Een ambulance is later nog korte tijd ter plaatse gekomen voor eerste hulpverlening. Er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Een berger is nog weer later ter plaatse gekomen om de auto uit de sloot te takelen.

FOTONIEUWS