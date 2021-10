Werkstraf wegens verduistering voor oud-penningmeester supportersclub Cambuur

di 05 oktober 2021 14.45 uur

LEEUWARDEN - De voormalige penningmeester van de supportersvereniging van Cambuur, een 72-jarige inwoner van Hurdegaryp, is dinsdag door het gerechtshof in Leeuwarden wegens verduistering en valsheid in geschrifte veroordeeld tot een werkstraf van 220 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Het vonnis in hoger beroep is gelijk aan de straf die de Hurdegarypster in februari 2019 door de rechtbank opgelegd kreeg.

Op vakantie

De man heeft als penningmeester van supportersclub Kern van Cambuur (KVC) geld dat afkomstig was uit de opbrengst van de kiosken in het voetbalstadion achterover gedrukt. De zaak kwam aan het rollen toen de Hurdegarypster in 2016 een paar weken op vakantie was. Tijdens de afwezigheid van de penningmeester was de opbrengst uit de kiosken ineens een stuk hoger.

Spullen voor spelerswoningen

Het geld werd onder meer gebruikt voor de aanschaf van elektrische fietsen, laminaat en witgoed. De Hurdegarypster beweerde dat hij het geld had gebruikt voor spullen voor spelerswoningen en de financiering van verhuizingen van de spelers. Dat verhaal slikten zowel de rechtbank als het hof niet.

111.000 euro teruggevorderd

In een speciale zitting in februari van dit jaar bij de rechtbank had het Openbaar Ministerie (OM) terugbetaling van 111.000 euro aan crimineel verdiend geld gevorderd. De rechtbank wees uiteindelijk een bedrag van ruim 50.000 euro toe. Het hof bepaalde dat er een kleine 40.000 euro terugbetaald moet worden.