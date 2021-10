Echtpaar Postma-Winter uit Harkema koninklijk onderscheiden

di 05 oktober 2021 14.23 uur

HARKEMA - Burgemeester Oebele Brouwer reikte maandag in De Spitkeet in Harkema een koninklijke onderscheiding uit aan het echtpaar Postma-Winter uit Harkema. Tjidsger Postma (75) en Jantje Winter (71) werden beide Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

"Jullie ontvangen deze onderscheiding omdat jullie je al ruim 25 jaar vrijwillig inzetten voor de samenleving", sprak burgemeester Brouwer. "In het bijzonder voor de meer dan grote inzet voor openluchtmuseum De Spitkeet."

Het museum drijft geheel op vrijwilligers, echtpaar Postma-Winter vervult hierbij een belangrijke rol. Mevrouw Winter is vanaf het begin actief en zet zich in bij vrijwel alle activiteiten. Van oude ambachten, het museumweekend, open monumentendag, de winterfair tot aan de fiets- en wandeltochten.

De heer Postma is onmisbaar voor de bouw- en onderhoudsgroep. Hij is met zijn ervaring een steun en toeverlaat bij het onderhoud van de tuinen in het themapark. Hij heeft zijn echtgenote ook met raad en daad bijgestaan toen zij beheerder was van de Spitkeet. "Hun inzet valt niet in uren uit te drukken. Twee gouden krachten voor het museum."

Activiteiten Spitkeet

Vanuit De Spitkeet organiseert het echtpaar elk jaar samen met de wandel- en fietscommissie een aantal tochten zoals de mei-wandeltocht, de fiets-driedaagse, de zomerfiets-en wandeltochten, de tuinenfietstocht, de stamppottocht en de kerst- of snertwandeltocht. Voor al deze tochten verzorgen zij de routes.

"Samen fietsen ze de fietstochten en leggen deze vast", sprak Oebele Brouwer de mensen toe. "Op de dag voor de tocht zetten ze samen de pijlen uit, die later weer opgehaald worden." Samen bezoeken ze al jarenlang de langdurig zieke vrijwilligers namens het bestuur en beheer van het openluchtmuseum.

Het hart van de werkzaamheden binnen museum De Spitkeet wordt gevormd door de zorg voor de museale gebouwen en voorwerpen. Vanaf de oprichting van het museum heeft Jantje Winter zich sterk gemaakt voor de eerste archiefvorming van museale voorwerpen. Door de contacten met de Friese Museumfederatie is vanuit deze eerste eenvoudige registratie nu een professionele digitale registratie ontstaan. Een gigantische klus die vanaf 2015 samen met overige leden van de registratiecommissie in 2021 is voltooid.