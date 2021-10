Vandalen vernielen slagboom van parkeergarage

di 05 oktober 2021 11.10 uur

DRACHTEN - Vandalen hebben zondagnacht de slagboom vernield van de parkeergarage Van Knobelsdorffplein in Drachten. De slagboom is inmiddels verwijderd en het is wachten op een monteur die alles gaat repareren.

De parkeerbeheerder liet weten dat het vandalisme zondagnacht omstreeks 0.20 uur heeft plaatsgevonden. Op camerabeelden zijn mensen te zien die wegrennen. De slagboom is moedwillig afgebroken. Ook zijn kapotte drankflessen stille getuige.

Nieuw systeem

Het is extra zuur omdat er in de parkeergarage net een nieuw systeem was aangelegd. Het is overigens nog wel mogelijk voor automobilisten om te parkeren. De automatische herkenning van kentekens werkt nog goed. Alleen bij te snel uitrijden kan het zijn dat het systeem het nummerbord niet ziet. Dan denkt het systeem dat de auto nog in de parkeergarage staat.