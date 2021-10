Kinderen uit Gerkesklooster fietsen meeste kilometers

di 05 oktober 2021 10.54 uur

GERKESKLOOSTER - Een grote verrassing deze week voor de kinderen van basisschool de Claercamp uit Gerkesklooster. Ineens stond daar de wethouder voor de klas. De school had zich een paar weken eerder opgegeven voor de Benelux Tour junior, een fietsuitdaging voor basisschoolkinderen. En wat bleek, van alle deelnemende scholen in de gemeente hadden de kinderen van de Claercamp de meeste kilometers gefietst.

In de periode van 28 augustus t/m 3 september waren de kinderen uitgedaagd om zoveel mogelijk kilometers bij elkaar te fietsen. Dat de kinderen van groep 8 van de Claercamp net in die periode op schoolkamp op Ameland waren zorgde er misschien wel voor dat ze net wat meer kilometers hadden gefietst dan andere scholen.

Uit handen van wethouder Jouke Spoelstra ontvingen zij de eerste prijs; een sport- en spelpakket. "Prachtig om te zien dat deze Junior Tour de kinderen net zoveel plezier heeft gebracht als de professionele Tour voor de volwassenen. Sportief bezig zijn en een mooie prijs voor de school winnen waar alle groepen mee kunnen spelen. Met bewegen kun je niet vroeg genoeg beginnen."

Benelux Tour Junior

Een deel van het parcours van de Benelux Tour, voorheen Binckbank Tour, voerde op 30 augustus door de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Onder de vlag 'Benelux Tour Junior' werden kinderen in de basisschoolleeftijd uitgedaagd om zoveel mogelijk kilometer te fietsen.

Per school is berekend hoeveel er gemiddeld per leerling is gefietst. Leerlingen van SBO De Twine uit Dokkum kwamen met gemiddeld 167,5 kilometer per leerling als winnaar uit de bus en werden beloond met de hoofdprijs: een sport- en speldag. Er stapten ruim 400 kinderen van 19 basisscholen op de fiets, zij ontvangen allemaal een leuke attentie.