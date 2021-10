WhatsApp, Instagram en Facebook uren lang onbereikbaar

ma 04 oktober 2021 17.54 uur

LEEUWARDEN - Whatsapp, Facebook en Instagram hebben op dit moment last van een grote storing. De storing begon rond 17.30 uur. Op de website allestoringen.nl kwamen in een half uur bijna 150.000 storingsmeldingen binnen over Whatsapp. Nog niet eerder kwam het voor de diensten zo lang offline waren. De storing duurde meer dan zes uur.

Wereldwijd

Niet alleen in Nederland hadden gebruikers last van de storing, maar ook in andere landen. Het ging om zowel de websites als de apps. Gebruikers konden ook niet meer met elkaar communiceren. Het is op dit moment nog onbekend wat de oorzaak van de storing was.

Communicatie via Twitter

Berichtenservice Whatsapp liet via Twitter weten ze hard werken aan een oplossing. Ook Facebook kwam met hetzelfde bericht op Twitter. Dit was rond 18.30 uur.

Storingen zijn duur voor Facebook

De website Petapixel berekende dat Facebook iedere seconden zo'n $2.700 omzet genereert. Dit is berekend op de $86 miljard omzet in 2020. Daarmee zijn storingen voor Facebook erg kostbaar. Hoeveel omzet ze door deze storing precies mislopen is niet bekend.

Medewerkers geen toegang tot het gebouw

Techjournalist van de New York Times Sheera Frenkel zou contact hebben gehad met een medewerker van Facebook. Deze medewerker vertelde dat medewerkers geen toegang hadden tot het gebouw van Facebook. Dit omdat hun badges niet zouden werken.

Overbelasting alternatieven

Omdat contact via Whatsapp niet mogelijk was gingen mensen opzoek naar alternatieven. Berichtenservice Telegram werd naarmate de avond vorderde steeds trager. Op allestoringen.nl kwamen steeds meer meldingen binnen van problemen met Telegram.

Daarnaast kreeg ook Twitter steeds meer te maken met problemen. Twitteraars maakten melding van problemen met het laden van de tijdlijn.



UPDATE: Rond 23.45 uur leken zowel Whatsapp, Facebook als Instagram weer online te zijn. Dit ging, zoals het nu lijkt, gepaard met de nodige opstartproblemen. Vooral Whatsapp deed het en vervolgens weer niet. Het kan nog wel uren duren voordat alle diensten weer werken zoals voorheen.