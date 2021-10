Vissers slaan met boot over de kop

ma 04 oktober 2021 14.40 uur

SUMAR - Twee vissers uit Drachten liepen maandag een nat pak op toen ze met hun stalen boot over de kop gingen in het Prinses Margrietkanaal bij de brug bij Sumar. Ze kwamen met de schrik vrij.

Het waaide maandag veel te hard om te vissen op het 'Djippe gat', dus de twee mannen hadden aan het begin van de middag besloten om terug te varen naar de jachthaven van Burgum. Na het passeren van de brug zagen ze dat een 15-jarige jongen uit Sumar en een 14-jarige vriendje uit Siegerswoude aan het magneetvissen waren. Een haak zat klem aan een object in het water en ze kregen het niet los.

Omgeklapt

De vissers besloten de jongemannen te gaan helpen. Ze voeren naar de kant en één van de mannen probeerde het touw los te trekken. Plotseling sloeg de motor tegen een onbekend object in het water. De boot kreeg daardoor 'een klap' waarna de boot vooruit omhoog schoot.

In het water

Mogelijk schoot de boeg vervolgens even over de damwand heen. De boot sloeg om en eindigde op de kop in het water. De magneetvissers lieten deze site weten dat ze bijna geraakt werden. De vissers belandden daarna deels onder de boot. Beiden kwamen, mede met hulp van de jonge magneetvissers, uiteindelijk uit het water.

De politie is ter plaatse gekomen. De mannen kregen een reddingsdeken om zich warm te houden. Ze hebben later hun auto met trailer opgehaald om de boot zelf uit het water te trekken.

