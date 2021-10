Gaslekkage aan Zuidkade in Drachten

ma 04 oktober 2021 10.10 uur

DRACHTEN - De brandweer is maandag omstreeks 9.26 uur opgeroepen voor een gaslekkage aan de Zuidkade in Drachten. Ter plaatse bleek dat er tijdens werkzaamheden een gasleiding was geraakt. Dit had een redelijke gasuitstroom tot gevolg.

De brandweer heeft het lek tijdelijk gedicht en de situatie veiliggesteld. Liander is ter plaatse gekomen om de gasleiding te herstellen.

