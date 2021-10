Twee gewonden bij aanrijding op kruising E-10

ma 04 oktober 2021 10.10 uur

RYPTSJERK - Een auto en bestelbus kwamen maandag met elkaar in botsing op de kruising E-10 bij Ryptsjerk. De bestuurder van de bestelbus kwam vanaf Gytsjerk en de bestuurster van de auto reed vanaf Leeuwarden de kruising op om vermoedelijk linksaf te slaan.

Beide voertuigen kwamen op de kruising met elkaar in botsing. De auto raakte zwaar beschadigd aan de voorzijde.

De hulpdiensten werden om 9.09 uur gealarmeerd voor het ongeval. Naast de politie kwamen twee ambulances ter plaatse. Een man en een vrouw, die in de bestelbus zaten, zijn later per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Een berger heeft beide voertuigen afgevoerd.

FOTONIEUWS