100-jarige skÃ»tsje te water als pronkstuk voor SkÃ»tsjemuseum

100-jarige skûtsje te water als pronkstuk voor Skûtsjemuseum

zo 03 oktober 2021 17.05 uur

EARNEWâLD - Een 100 jaar oud skûtsje is zaterdagmiddag te water gelaten in de vaart bij het Skûtsjemuseum in Earnewâld. Zo'n 55 vrijwilligers van het museum hebben het skûtsje gerestaureerd en zaterdag was het tijd om het skûtsje officieel te water te laten. Dit gebeurde onder grote publieke belangstelling. Met een grote kraan werd het schip in de vaart getakeld.

Op deze dag is ook het vernieuwde Skûtsjemuseum in Earnewâld feestelijk heropend. Er is een expositieruimte bijgekomen en boven is het museum verrijkt met een bioscoopzaal. Er is bovendien een bibliotheek waar een schat aan informatie is te vinden.

Skûtsje

Het skûtsje de Risico is de afgelopen maanden aan de buitenkant helemaal opgeknapt. Hij is teruggebracht hoe hij er destijds uitzag. Het schip ligt vanaf heden als pronkstuk in de vaart bij het museum.

Het skûtsje uit 1922 werd onlangs geschonken door schipper Sikke Heerschop aan het museum. Het 20 meter lange en 4 meter brede schip werd oorspronkelijk gebouwd als vrachtschip.

