Oplichter scheldt Noardburgumer uit voor 'kankerlijer'

zo 03 oktober 2021 16.24 uur

NOARDBURGUM - Een 75-jarige man uit Noardburgum is zaterdagmiddag via de telefoon uitgescholden door een oplichter. De man was door de oplichter opgebeld met de mededeling dat hij van de bank was. Er zou een verdachte transactie hebben plaatsgevonden.

De 75-jarige Noardburgumer had gelijk door dat de man hem wilde oplichten. Hij bedankte daarop de man en liet weten dat hij geen contact wilde. De oplichter kon dit niet verkroppen en schold de man uit voor 'kankelijer' alvorens hij de hoorn op de haak sloeg.

"Waar zijn de goede omgangsvormen gebleven?" vroeg man uit Noardburgum zich daarna af. Hij deelde zijn ervaring met deze site.

Bij deze wijze van oplichting - spoofing genaamd - worden gedupeerden bang gemaakt dat er geld zou verdwijnen van de bankrekening.

