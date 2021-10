Omgewaaide boom blokkeert weg in Tijnje

za 02 oktober 2021 23.39 uur

TIJNJE - Door de harde wind zaterdagavond is rond 23.00 uur een boom omgewaaid in Tijnje. De brandweer moest in actie komen om de boom te verwijderen. De boom lag over De Rakken. Ook de omliggende wegen lagen vol met takken en bladeren.

Het verkeer werd tijdelijk via het fietspad omgeleid. Nadat de brandweer de boom in stukken had gezaagd en in de naastgelegen sloot had gelegd, was de weg weer vrij.

