Drie redenen waarom je (bijna) nooit een auto bij Fastned ziet staan

za 02 oktober 2021 18.10 uur

LEEUWARDEN - De elektrische auto is inmiddels al een bekende verschijning in het straatbeeld. Steeds meer mensen kiezen voor een duurzaam voertuig. De nieuwste auto's hebben geen uitstoot en zijn wel razendsnel en produceren nauwelijks geluid.

Langs de snelwegen heeft Fastned inmiddels veel opvallende gele laadstations geplaatst. Toch zie je er bijna nooit een auto staan, hoe kan dat? Drie redenen:

1. Laden is duur

Het elektrisch opladen van de auto is best prijzig. Hoe sneller de auto geladen kan worden, hoe hoger vaak de prijs. De 50 kW laders van Fastned laden met een snelheid van 200 km/u (als auto dat kan verwerken) en een half uur laden kost (zonder abonnement) 14,40 euro (voor 24,4 kWh).

2. Laden doe je thuis

Gebruikers van de elektrische auto weten het. Je laadt je auto het liefst thuis op of als je langere tijd parkeert. Daarom zijn de laadstations van Fastned vooral handig om even wat snel 'bij te tanken' (om thuis te kunnen komen).

3. Snelladers

Omdat Fastned snelladers biedt, staan klanten er vaak ook niet lang. De traagste laders van Fastned zijn 50 kW laders. Deze laders zijn vaak 4 tot 5 keer zo snel als de laadpalen die je op straat of bij bedrijven vaak ziet staan. Het bedrijf beschikt zelfs over 350 kW laders. Hoewel deze laatst genoemde stations nog lang niet overal aanwezig zijn, zijn deze fantastisch. Binnen een tiental minuten is de elektrische auto alweer heel goed gevuld.