Pieter Weening uitgeroepen tot ereburger van Achtkarspelen

za 02 oktober 2021 16.35 uur

SURHUISTERVEEN - Pieter Weening uit Harkema is zaterdag uitgeroepen tot ereburger van de gemeente Achtkarspelen. De 40-jarige wielrenner ontving zaterdag tijdens de profronde van Surhuisterveen een erepenning als blijk van grote waardering en erkentelijkheid voor zijn bijzondere prestaties en ambassadeurschap in de wielersport.

Pieter Weening reed zaterdag mee in de profronde van Surhuisterveen en stapte een aantal ronden voor het einde van zijn fiets. Hij kreeg vervolgens de erepenning uitgereikt. De wielrenner, geboren en getogen in Harkema, kondigde zijn sportieve afscheid vorig jaar aan.

Na zeventien seizoenen zet hij een punt achter zijn glansrijke profcarrière. In die periode behaalde de klimmer dertien overwinningen bij internationale etappes, waaronder een etappe in de Tour de France en twee in de Giro d'Italia.

Lange tijd woonde Pieter Weening met zijn partner in België, ze komen terug naar Achtkarspelen en gaan in Kootstertille wonen. Weening is een begrip, er is zelfs een fietstoertocht naar hem vernoemd, de Pieter Weening Classic. De erepenning bestaat uit een bewerkte bronzen penning met een daarbij behorende oorkonde en de titel ereburger.

FOTONIEUWS