Stank vult straat na lekkend riool, buurt staat voor raadsel

vr 01 oktober 2021 22.45 uur

BURGUM - Buurtbewoners van de Ymkersstrjitte in Burgum kwamen vrijdagavond in de stank te zitten door een lekkende rioolleiding. Een bovengrondse rioolbuis was op raadselachtige wijze naast de put beland. Daardoor belandde al het rioolwater op straat.

De kruising met de Túnkerstrjitte liep vol met rioolwater en buurtbewoners ervaarden een enorme stankoverlast. Auto's zijn snel verplaatst en de politie en brandweer zijn gebeld. Zij konden weinig doen. Medewerkers van de gemeente Tytsjerksteradiel zijn daarop ter plaatse gekomen om de overlast te inventariseren.

Buis weer in put gezet

Nadat pompen bij de Kloosterlaan waren uitgezet was het probleem tijdelijk snel opgelost. Het rioolwater verdween snel uit het zicht maar de stank bleef nog wel hangen. Een kraan van C. van den Adel bood daarna de oplossing. De bovengrondse rioolbuis werd weer in de put getakeld. Daarna konden de pompen weer aangezet worden.

Onderhoud

Het riool langs de Ymkersstrjitte riool ligt in zuidelijke richting naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Sumar. Er wordt momenteel gewerkt aan de leidingen die voorzien worden van een kunststofkous. Dat is de reden dat het rioolwater tijdelijk via de bovengrondse leidingen wordt afgevoerd.

