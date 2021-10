Verkoop gemeentehuis Kollum blijft 'heet hangijzer'

vr 01 oktober 2021 15.05 uur

KOLLUM - De verkoop van het gemeentekantoor in Kolllum was donderdagavond opnieuw onderwerp van gesprek tijdens de raadsvergadering van de gemeente Noardeast-Fryslân. Er ligt een nieuw 'plan van aanpak' voor de verkoop op tafel.

Exclusieve gunning

De gemeente wilde aanvankelijk in 2020 het gebouw dolgraag verkopen aan het lokale Kollumer bedrijf Fotocadeau. Deze exclusieve gunning ging niet door en daarna volgde een openbare verkoop.

Fouten bij openbare verkoop

Ook bij de openbare verkoop werd door de gemeente geprobeerd om het gemeentehuis te verkopen aan Fotocadeau. De rechter besloot deze verkoop terug te draaien nadat benadeelde andere kopers naar de rechtbank waren gestapt. Er waren volgens de rechter fouten gemaakt.

Directeur spreekt raad toe

Directeur Halbe Boersma van Fotocadeau sprak deze keer zelf de gemeenteraad toe. "Ik sta hier niet omdat ik het zo leuk vind, ik sta hier omdat ik baal...." Boersma hoopt de raadsleden wakker te schudden. Hij vond het opmerkelijk dat 'werkgelegenheid' niet meer een rol speelt in de verkoop van het gebouw. Zijn bedrijf heeft 171 medewerkers in dienst waarvan de meeste mensen in de regio wonen.

Geen datum

De huidige toestanden rondom de verkoop zorgt voor veel onzekerheid in zijn bedrijf. Hij wil dat de gemeente een datum prikt. "Als jullie akkoord gaan met dit plan van aanpak zonder data dan gaat de verkoop nog jaren duren." Dat betekent volgens Boersma het einde van Fotocadeau in Kollum en het werk van 171 mensen. Hij wil dat er voor de verkiezingen in 2022 duidelijkheid is.

Bert Koonstra (FNP) miste ook een harde deadline in het stuk. "Wy wolle it goed dwaan, wy wolle it opnij dwaan mar der moat wol in einsicht komme...."

Mevrouw Ferwerda (VVD) vond de tijdlijn iets minder belangrijk omdat de raadszaal en huisvesting van ambtenaren ook (tijdelijk) verhuisd moeten worden. Deze tijdelijke oplossing zou heel duur kunnen worden wat volgens haar weer niet opweegt tegen de snelle verkoop van het gemeentehuis.

Braaksma (GB) was verbaasd dat de tijdslijn helemaal verdwenen is uit het 'plan van aanpak'. Hij wil dat - zoals het plan was - de verkoop voor de verkiezingen plaatsvindt. Hij diende nog een motie van wantrouwen in, zonder succes. (3 voor - 25 tegen red.)

Kwartaal 2 2022

Wethouder Berends liet weten dat het onmogelijk is om alles voor de verkiezingen te regelen. Er moeten bijvoorbeeld nog onderzoeken en gunningscriteria worden opgesteld. Uiteindelijk gaf hij wel aan dat hij denkt dat de verkoop uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 gereed is.