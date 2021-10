Vrachtwagens niet meer welkom in De Mieden

do 30 september 2021 20.30 uur

KOOTSTERTILLE - Er komt een verbod voor vrachtwagens in De Mieden. Dat heeft het college van B&W van Achtkarspelen besloten. Het gaat om de wegen in het buitengebied tussen Twijzel, Kootstertille en Buitenpost: de Oude Dijk, Alde Dyk, De Miedwei en het Nonnepaed.

De verkeersveiligheid is de belangrijkste reden waarom de gemeente Achtkarspelen tot dit besluit is gekomen. Uit een evaluatie over de Alde Dyk (juni 2021) kwam het vrachtwagenverbod als mogelijkheid naar voren.

Hoofdfietsroute

De wegen zijn vaak smal en dit levert met fietsers gevaarlijke situaties op. Omdat de Oude Dijk / Alde Dyk is aangewezen als een hoofdfietsroute is de noodzaak voor een geslotenverklaring nog groter. Vrachtverkeer en fietsers is volgens de gemeente geen veilige combinatie.

Sluipverkeer

De chauffeurs hebben bovendien vaak niets te zoeken in het gebied. De wegen worden namelijk vooral als sluiproute gebruikt. Mocht een chauffeur wel een levering in het gebied hebben, dan kan er een ontheffing worden aangevraagd.

Kapotte bruggen

Naast de verkeersveiligheid worden ook bruggen beschermd door een verbod. "De afgelopen jaren is gebleken dat de bruggen over de Twizelerfeart en Butenposterfeart zijn aangereden. De veroorzaker is niet altijd in beeld maar er is wel gebleken dat grote vrachtwagencombinaties schade hebben veroorzaakt." aldus het gemeentebestuur.

