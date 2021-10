Inbreker Burgum plaatst takjes tussen de voordeur

di 28 september 2021 18.15 uur

LEEUWARDEN - Dankzij een oplettende buurvrouw wist de politie in Burgum in de nacht van 30 juli een inbreker in de kraag te vatten. De man had dubbel pech: hij had ingebroken bij familie van een politieagent.

Takjes bij de voordeur

De buurvrouw zag de dag voor de inbraak een donker geklede persoon om de woning aan de Hillamaweg sluipen. De man scheen eerst nog met een zaklamp naar binnen en verdween. De buurvrouw belde de politie. Het werd snel duidelijk dat de onbekende persoon van plan was om terug te komen: hij had een paar takjes tussen het kozijn en de voordeur gestoken.

Camera geplaatst

Als de takjes er de volgende dag nog zaten, wist hij dat de bewoners niet thuis waren. De politie plaatste een camera in de woning en postte in de buurt. De volgende nacht was het raak: de verdachte had een slot geforceerd en was naar binnen geslopen. Toen hij de woning wilde verlaten, werd hij aangehouden.

Leven beteren

De inbreker was een 28-jarige Amsterdammer die dinsdag voor de rechter in Leeuwarden moest verschijnen. De man bleek een notoire inbreker, met een strafblad van zestien pagina’s. Bij de reclassering had hij spijt betuigd en gezegd dat hij zijn leven wil beteren. De reclassering wil het nog een keer met hem proberen, mits hij zich aan een lange reeks voorwaarden houdt.

Top 600

Officier van justitie Riemke van der Zee had haar bedenkingen, maar besloot toch maar het advies van de reclassering te volgen. “Met de nodige twijfel”, zei ze nog wel. Van der Zee eiste een celstraf van negen maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk. De man wordt in zijn woonplaats opgenomen in een soort veelplegerstraject: de Top 600-aanpak, een persoonsgebonden aanpak van de meest actieve plegers van delicten in de hoofdstad.

Behandeling en controles

Hij moet zich bij de reclassering melden en hij moet, als dat nodig wordt geacht, een behandeling volgen. Hij moet meewerken aan alcohol- en drugscontroles en hij moet met de reclassering delen met welke mensen hij dagelijks mee omgaat.

Rechter Brigitte Hammerle nam de voorwaarden over. De Amsterdammer kreeg een celstraf van zeven maanden waarvan vier voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.