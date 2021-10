OM eist 15 maanden cel in verkrachtingszaak: verdachte vrijgesproken

di 28 september 2021 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Drachten (47) is dinsdag vrijgesproken in een verkrachtingszaak. De man zou in juni 2019 onvrijwillige seks hebben gehad met een inwoonster van Heerenveen. De rechtbank zag teveel tegenstrijdigheden in de verklaring van het vermeende slachtoffer. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden 15 maanden cel.

Leren kennen via dating-app

De twee hadden elkaar via een dating-app leren kennen. Na een chatgesprek, waarin al de nodige seksuele toespelingen waren gemaakt, spraken ze af elkaar te ontmoeten in de woning van de Heerenveense. Zij deed later aangifte van verkrachting, zij zou door de Drachtster zijn gedwongen tot het hebben van seks.

Signalement klopte niet

De Drachtster verklaarde dat het initiatief van de vrouw was uitgegaan en dat zij vrijwillig met hem naar bed was gegaan.

De vrouw heeft volgens de rechtbank niet consequente verklaringen afgelegd. Zo klopte het signalement dat ze van de Drachtster gaf niet en strookte haar verklaring niet met de chatberichten. De rechtbank vond dat de lezing van de Drachtster niet kon worden uitgesloten.