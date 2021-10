Buurman met mes gestoken in Bontebok: 3 maanden cel

di 28 september 2021 15.05 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Bontebok (64) is dinsdag veroordeeld tot zeven maanden cel waarvan vier voorwaardelijk, omdat hij zijn buurman eind augustus 2019 eerst met een honkbalknuppel en later met twee messen te lijf is gegaan. De buurman (54) stond twee weken geleden ook terecht op verdenking van mishandeling van de 64-jarige, hij werd vrijgesproken.

Bericht op Facebook

De buurlieden kregen het met elkaar aan de stok nadat de oudste verdachte de dochter van de buren had bedreigd. De aanleiding was een door de dochter geplaatst bericht op Facebook over Mechelse herder van de buurman, die het veel kleinere hondje van de buren zou hebben aangevallen. Het hondje moest worden opgelapt door de dierenarts.

Aangevallen met een honkbalknuppel

De 54-jarige ging verhaal vervolgens halen. Hij trapte het hekje van de buurman open, maar werd meteen aangevallen met een honkbalknuppel. De man pakte de knuppel af, waarop de buurman de woning in ging en terugkwam met twee messen. Daarmee verwondde hij de andere verdachte aan de linker pols.

Wisselende verklaringen afgelegd

De 64-jarige had verklaard dat hij tot drie keer toe zou zijn aangevallen door de buurman, eerst al met de honkbalknuppel. De buurman zou hem tot in zijn woning zou hebben achtervolgd. Om de ander op afstand te houden zou hij met een mes hebben gezwaaid. De 64-jarige had wisselende verklaringen afgelegd. Hij had onder andere gezegd dat de buurman meteen al met de knuppel op hem af kwam.

5000 euro smartengeld

Toen bekend werd dat het om zijn eigen honkbalknuppel ging, had de oudste verdachte zijn verhaal aangepast. De rechtbank noemde de verklaringen van de man onbetrouwbaar. Hij moet 5000 euro smartengeld betalen, plus ruim 1200 euro aan materiële kosten. Bij de buurman waren een paar pezen doorgesneden, waardoor er sprake is van een blijvende beperking aan de linkerhand en de duim.

Het Openbaar Ministerie (OM) had voor de 64-jarige een werkstraf van 180 uur en vier maanden voorwaardelijke celstraf geëist. De rechtbank oordeelde dat de geëiste straf geen recht deed aan de ernst van de feiten.